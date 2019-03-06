Из Чехии Собчак и Богомолов якобы отправились в Санкт-Петербург Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущую Ксению Собчак заметили в компании режиссера Константина Богомолова в аэропорту Праги. По предварительным данным, супруга актера Максима Виторгана отправилась с режиссером в путешествие по Европе.

Собчак и Богомолова заметили, когда они совершали покупки в Duty Free в аэропорту, передает Super.ru. Отмечается, что ни у телеведущей, ни у режиссера не было запланированных мероприятий в Чехии.

Фото: Super.ru

В начале февраля Собчак и Богомолова заметили в Париже на перформансе «ДАУ», напоминает argumenti.ru. Ранее агентство сообщало, что телеведущая в интервью на программе «Эксклюзив» на «Первом канале» заявила, что переживает тяжелый период в отношениях с супругом. В свою очередь, Виторган заметил, что его близкие люди не посещают «желтые» шоу, тем самым фактически отметив, что не считает Собчак близким человеком. Позже его супругу заподозрили в измене с режиссером Богомоловым.