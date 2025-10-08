Трамп решил не поздравлять Путина с днем рождения: как лидеры РФ и США взаимодействовали раньше

Президент США Дональд Трамп в день рождения российского лидера Владимира Путина не стал направлять поздравление российскому лидеру, а заявил о своем разочаровании им. По словам Трампа, он ожидал, что конфликт на Украине удастся урегулировать быстро, однако ситуация оказалась куда сложнее.
Ранее лидеры время от времени обменивались поздравлениями. Однако в последние годы дипломатические жесты между Москвой и Вашингтоном практически сошли на нет. Как лидеры РФ и США взаимодействовали раньше — в материале URA.RU.
Трамп признался в разочаровании Путиным в его день рождения
Президент США Дональд Трамп не стал поздравлять Владимира Путина с днем рождения, а вместо этого высказал разочарование российским лидером. Его заявление прозвучало 7 октября во время общения с журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, он изначально считал урегулирование конфликта на Украине одной из самых простых международных задач, но ситуация оказалась гораздо сложнее. «Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот конфликт будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке», — сказал Трамп, добавив, что продолжает внимательно следить за развитием событий.
Путин раньше поздравлял Трампа
Заявление Трампа стало контрастом к прежним годам, когда лидеры время от времени обменивались дипломатическими поздравлениями. В 2025 году Владимир Путин направил американскому коллеге телеграмму по случаю 79-летия. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, оба лидера «выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют откровенно и по-деловому общаться и искать решения даже самых сложных вопросов международной повестки». Ранее, в 2018 году, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтверждал, что Путин поздравил Трампа с днем рождения.
Когда поздравления прекратились
В 2019 году ситуация изменилась: среди поступивших поздравлений Владимиру Путину не оказалось послания от Дональда Трампа. Песков тогда отметил, что иногда поздравления «запаздывают по дипломатической почте», но позже подтверждений так и не было, передает «Лента.ру». С 2020 по 2024 год публичных сообщений о поздравлениях с обеих сторон найдено не было.
