Названы самые трудолюбивые жители Европы

Россия заняла 23-е место по продолжительности рабочей недели среди европейских стран. Об этом сообщили российские журналисты со ссылкой на данные Евростата и Росстата за второй квартал 2025 года. В среднем россияне работают 38,2 часа в неделю, уступая жителям Турции, Черногории и Сербии, но опережая по этому показателю граждан Нидерландов, Великобритании и Дании.
«Больше всего часов в неделю на европейском континенте работают жители Турции, Черногории и Сербии, россияне при этом оказались на 23-м месте», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата и Росстата. Лидерами рейтинга стали Турция, Черногория и Сербия.
Граждане Турции проводят на рабочем месте в среднем 44,1 часа в неделю, черногорцы — 43,1 часа, а сербы — 41,8 часа. Россияне оказались ближе к середине списка, тогда как жители Нидерландов работают меньше всех — 31,5 часа, британцы — 31,9 часа, а датчане — 33,7 часа в неделю.
В среднем по Европе мужчины работают 39,9 часа в неделю, а женщины — 36,3 часа. Аналитики агентства отмечают существенную разницу между продолжительностью рабочей недели у мужчин и женщин.
Наибольший разрыв зафиксирован в Швейцарии: здесь женщины трудятся на 9,1 часа меньше мужчин. В Нидерландах эта разница составляет 8,1 часа, а в Австрии — 7,7 часа. В России мужчины работают в среднем 39,2 часа в неделю, женщины — 37,1 часа.
Как завил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в России средняя продолжительность рабочего дня составляет 7,43 часа. В прошлые годы этот показатель был практически таким же.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.