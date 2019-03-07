06 марта 2019

Губернатор Куйвашев назначил ответственных за Универсиаду в Екатеринбурге. Ее объединят с главным праздником столетия

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 10:29
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Этап эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года. Екатеринбург, чечунова елена, администрация екатеринбурга, фитина людмила, гордума, екатеринбургская городская дума, администрация города, эстафета огня универсиады2019
Екатеринбург претендует на проведение Универсиады в 2023 годуФото: Анна Майорова © URA.RU
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Универсиаду-2023 необходимо связать с подготовкой к 300-летию Екатеринбурга. Такое распоряжение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства в четверг, 7 марта. Глава региона также назначил ответственных за мероприятие.

«Оправдывая доверие и поручение президента мы должны сделать все, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием. Для этого нам, конечно же, нужно еще и победить. Опыт у нас есть. Заявочная книга должна быть подготовлена на самом высоком уровне, и подготовку к Универсиаде надо увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Праздник спорта должен стать важнейшей составляющей юбилея города», — сказал губернатор.

Ответственными за «строительство новых сооружений, подготовку проживания, организацию транспортных маршрутов, безопасность, работу волонтеров, культурную программу и многое-многое другое» главой региона назначены первый вице-губернатор Алексей Орлов (руководитель рабочей группы) и глава Екатеринбурга Александр Высокинский (заместитель руководителя рабочей группы).

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