Универсиаду-2023 необходимо связать с подготовкой к 300-летию Екатеринбурга. Такое распоряжение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства в четверг, 7 марта. Глава региона также назначил ответственных за мероприятие.
«Оправдывая доверие и поручение президента мы должны сделать все, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием. Для этого нам, конечно же, нужно еще и победить. Опыт у нас есть. Заявочная книга должна быть подготовлена на самом высоком уровне, и подготовку к Универсиаде надо увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Праздник спорта должен стать важнейшей составляющей юбилея города», — сказал губернатор.
Ответственными за «строительство новых сооружений, подготовку проживания, организацию транспортных маршрутов, безопасность, работу волонтеров, культурную программу и многое-многое другое» главой региона назначены первый вице-губернатор Алексей Орлов (руководитель рабочей группы) и глава Екатеринбурга Александр Высокинский (заместитель руководителя рабочей группы).