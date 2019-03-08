В Перми предложили увековечить пончик

Житель Перми Тимофей Антонов выступил с предложением поставить памятник пончику. По словам мужчины, таким образом он хочет увековечить память о закрывшемся и снесенном когда-то кафе.
«Пончики люблю, но покупаю их редко, потому что они вредные», — цитирует креативного пермяка портал «Местное время». При этом Антонов готов предложить администрации города свой проект и вложить в него собственные деньги — пять тысяч рублей.
По замыслу автора, двухметровый пончик должен стоять боком на небольшом круглом пьедестале. В отверстии памятника можно будет фотографироваться, а также возлагать к памятнику цветы.
Пончиковая, закрывшаяся на улице Куйбышева в январе этого года, была очень популярной у местных жителей, однако ее пришлось закрыть — заведение не вписывалось в городской проект по улучшению внешнего вида города, пишет интернет-газета «Звезда». В народной лексике пончиковая фигурировала как «киоск у «Алмаза».
Между тем, как ранее рассказывало «URA.RU», в Перми сейчас существует несколько культовых арт-объектов, которые городская администрация пытается получить в собственность. Среди них — памятники киномеханику Владимиру Самойловичу, святому Николаю Чудотворцу, изобретателю радио Александру Попову, героям Гражданской войны, павшим в борьбе против колчаковцев в 1919 году, а также скульптурные композиции «Пермяк — соленые уши», и «Светофор».