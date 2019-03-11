Названы самые дефицитные профессии в России

Эксперт назвал самые дефицитные профессии в России. Своими выводами в беседе с «Российской газетой» поделился глава Центра статистики и науки о данных Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова Павел Смелов.
Он рассказал, что на одно резюме рядового сварщика приходится 16 вакансий. На соискателей с более высокой категорией спрос у работодателей еще выше. Так, на одного специалиста сварочного производства приходится 330 вакансий. «Еще одна дефицитная профессия — слесарь электрик по ремонту электрооборудования», — объяснил изданию Смелов. По его словам, на одно резюме такого специалиста 399 вакансий.
Смелов также добавил, что вокруг «белых воротничков» подобного ажиотажа не наблюдается. Он признал, что экономисты, юристы и бухгалтеры являются востребованными специалистами, однако и соискателей с подобными резюме сейчас в России можно найти в избытке.
Ранее эксперты назвали вакансии с самыми большими зарплатами в России. И рассказали, представители каких профессий в 2019 году рискуют либо лишиться работы, либо сильно потерять в зарплате.