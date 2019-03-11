Башаров не явился на судебное слушание о своем разводе. ВИДЕО

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 17:52
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Марат Башаров после хоккейного матча со сборной правительства Свердловской области. Екатеринбург
Актер до последнего момента утверждал, что у него в семье все «отлично»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский актер Марат Башаров не пришел в суд на первое заседание по своему бракоразводному процессу. Слушания состоялись в понедельник, 11 марта, в Бабушкинском мировом суде Москвы.

Жена актера, Елизавета Башарова, также не пришла в суд. Через своего адвоката, Нелли Макарову, она попросила закрыть заседания от прессы. «Судья постановила рассматривать дело о разводе в закрытом режиме», сообщает «Пятый канал».

На развод Башарова подала в середине февраля, напоминает «Национальная службы новостей». По словам супруги актера, муж пьет и избивает ее. Сломанный нос якобы стал последней каплей.

Между тем, как рассказывало «URA.RU» ранее, сам актер до последнего момента отрицал случившееся. Башаров в начале марта заявил, что у него в семье все «отлично», и посоветовал не читать «желтуху».

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