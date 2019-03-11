Российский актер Марат Башаров не пришел в суд на первое заседание по своему бракоразводному процессу. Слушания состоялись в понедельник, 11 марта, в Бабушкинском мировом суде Москвы.
Жена актера, Елизавета Башарова, также не пришла в суд. Через своего адвоката, Нелли Макарову, она попросила закрыть заседания от прессы. «Судья постановила рассматривать дело о разводе в закрытом режиме», сообщает «Пятый канал».
На развод Башарова подала в середине февраля, напоминает «Национальная службы новостей». По словам супруги актера, муж пьет и избивает ее. Сломанный нос якобы стал последней каплей.
Между тем, как рассказывало «URA.RU» ранее, сам актер до последнего момента отрицал случившееся. Башаров в начале марта заявил, что у него в семье все «отлично», и посоветовал не читать «желтуху».