Свердловские чиновники проиграли суд «Первому каналу»

В Свердловском областном суде отказали чиновникам ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» в иске к «Первому каналу». Представители ведомства посчитали, что их опорочили в телепередаче «Мужское/Женское».
«28 ноября 2018 года в иске, который подал к „Первому каналу“ Фонд жилищного строительства в Ленинский суд Екатеринбурга, было отказано. Чиновники обратились в областной суд с апелляционной жалобой, однако и здесь подтверждена правильность предыдущего решения», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Представители ГКУ подали иск к «Первому каналу», передаче «Мужское/Женское» и выпускающим редакторам этой программы после того, как 23 ноября 2017 года вышла передача «Отравленная жизнь». Сотрудники ГКУ принимали участие в записи передачи, но посчитали, что в их адрес прозвучали оскорбления, обвинения, а им высказаться не дали. Темой передачи стала ситуация, в которой оказались Алексей и Мария Пшеничниковы из города Ивделя в Свердловской области. Супруги пожаловались, что после того, как в 2017 году они въехали с дочкой в новую квартиру, стали постоянно болеть. Пшеничниковы утверждали, что виной тому стройматериалы, из которых построен дом, содержащие вредные вещества.
«Судья апелляционного суда подтвердил, что оскорблений не было, а анализ фраз показал, что это не утверждения, а лишь мнения участников, которые нельзя оспорить в суде», — добавили в пресс-службе Свердловского областного суда.