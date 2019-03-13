Автор telegram-каналов Александр Устинов заскучал в СИЗО и передал на волю «огромную» просьбу

Автор telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александр Устинов, обвиненный в вымогательстве, заскучал в СИЗО и прислал на волю письмо с «огромной просьбой». Оно опубликовано в его telegram-канале и называется «Пишите письма мелким почерком…»
«Очень не хватает информации с воли, — обращается блогер к своим читателям. — Пишите письма, делитесь своими мыслями и проблемами». В качестве обратного адреса указано местоположение СИЗО №1 (Екатеринбург, улица Репина, 4), хотя автор обозначает его как СИЗО №2 (которое находится в Ирбите — прим. ред.). Получатель — Устинов Александр Юрьевич. Также он предлагает отправлять ему послания через электронный сервис «ФСИН-письмо».
Автор каналов предупреждает, что все письма вскрываются и проверяются, поэтому в них нельзя ничего писать по поводу его уголовного дела, иных лиц, которые могут быть к нему причастны, не стоит обсуждать незаконные способы связи (телефон, записки), а также «употреблять ненормативную лексику» и «использовать шифры или кодовые слова». «Иначе письмо до меня не дойдет», — предупреждает блогер.
Александра Устинова обвиняют в вымогательстве денег у уральского завода «Вентпром». По версии следствия, блогер публиковал клеветнические статьи, а затем требовал деньги за их удаление. В деле молодого человека фигурируют миллиардер Алишер Усманов и директор крупнейшей в стране «Объединенной зерновой компании» Михаил Кийко — у них он также вымогал средства. Устинов арестован до 25 мая.