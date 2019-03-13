Главный врач пермского кардиодиспансера раскрыл причины своего ухода

Руководитель пермского краевого кардиодиспансера Сергей Наумов подтвердил свой уход с должности. По словам врача, он планирует сосредоточиться на преподавании в университете.
Как рассказал Наумов в беседе с «Эхо Москвы-Пермь», покинуть должность он решил по личным мотивам: «Надо иногда переформатироваться», — добавил он. В кардиодиспансере, как и сообщалось ранее, врач проработает до конца недели. После этого Наумов перейдет работать на кафедру ПГМУ, где уже преподает в течение нескольких лет.
Ранее «URA.RU» сообщало о возможном увольнении Наумова. Одной из вероятных причин ухода главного врача называлась недоработка проекта развития кардиологической службы в крае. Ожидается, что место Наумова займет главврач МСЧ №1 Кирилл Прохоров.