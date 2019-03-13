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Главный врач пермского кардиодиспансера раскрыл причины своего ухода

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 18:24
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Сергей Наумов планирует работать со студентамиФото: личная страница Сергея Наумова в Facebook

Руководитель пермского краевого кардиодиспансера Сергей Наумов подтвердил свой уход с должности. По словам врача, он планирует сосредоточиться на преподавании в университете.

Как рассказал Наумов в беседе с «Эхо Москвы-Пермь», покинуть должность он решил по личным мотивам: «Надо иногда переформатироваться», — добавил он. В кардиодиспансере, как и сообщалось ранее, врач проработает до конца недели. После этого Наумов перейдет работать на кафедру ПГМУ, где уже преподает в течение нескольких лет.

Ранее «URA.RU» сообщало о возможном увольнении Наумова. Одной из вероятных причин ухода главного врача называлась недоработка проекта развития кардиологической службы в крае. Ожидается, что место Наумова займет главврач МСЧ №1 Кирилл Прохоров.

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