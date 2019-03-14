В Пермском крае ожидается массовое увольнение главврачей

Первое заявление уже написал главврач краевого кардиодиспансера Сергей Наумов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Безынициативные главные врачи Пермского края, не способные работать над развитием своих медучреждений, будут уволены. Такое решение принято на совещании у руководства региона. Встреча была посвящена реализации медицинских проектов.

«Замене будут подлежать безынициативные, не умеющие стратегически мыслить, которые не могут представить перспективы развития своего учреждения. Люди уселись на место, ничего не делают», — приводит «Коммерсант-Прикамье» слова собственного источника. В краевом минздраве информацию о кадровых ротациях опровергли, пояснив, что планов по тотальной замене главврачей в ведомстве нет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что главврач пермского краевого кардиологического диспансера Сергей Наумов, который возглавлял профильные медицинские проекты, написал заявление об увольнении. Одной из вероятных причин ухода главного врача называлась недостаточная проработка стратегии развития кардиологической службы. Ожидается, что ему на замену придет главный врач МСЧ №1 Кирилл Прохоров, а сам Наумов сосредоточится на преподавательской деятельности.