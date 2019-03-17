Известный писатель обвинил Шнурова в предательстве

Драматург Евгений Гришковец считает, что Сергей Шнуров стал «циничным бизнесменом от музыки» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российский драматург и писатель Евгений Гришковец обвинил фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в предательстве. Своими размышлениями о метаморфозе, произошедшей с Шнуровым, он поделился в интернет-дневнике.

«Феномен Шнура в том, что он предатель», — заявил Гришковец в интервью.

Гришковец отметил, что прежнего Сергея Шнурова — «абсолютно безбашенного», «рок-н-рольного благородного разбойника», «» — уже нет. По словам драматурга, теперь это «циничный бизнесмен от музыки, который очень хорошо знает свою публику и презирает ее».

Гришковец признался, что был восхищен первыми альбомами Сергея Шнурова. Какое-то время он был в приятельских отношениях с Сергеем и довольно часто с ним общался. Тогда драматург опасался, что Шнуров не проживет и 10 лет «себя сжигая», но на самом деле, как считает писатель, Шнуров «сжег не себя, а все то живое, что было внутри». «Я смотрю на него и думаю — зачем это ему, для чего? Видимо, кончилось, все сгорело к чертовой матери в душе, ничего там не осталось», — резюмировал Гришковец.