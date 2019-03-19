Оперативники уголовного розыска при поддержке Росгвардии изъяли целый арсенал оружия, тысячи патронов, спецтехнику и три центнера мяса у трех жителей Челябинской области, сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка региона. Предполагается, что задержанные занимались браконьерством и незаконным оборотом оружия.
«У челябинца и двоих жителей Каслинского района изъято 14 единиц огнестрельного оружия, порядка четырех тысяч патронов различного калибра, семь единиц холодного оружия, прицелы, тепловизор, арбалет с прицелом, снегоход и автомобиль. Также оперативники обнаружили около 300 килограммов мяса диких животных — косули, кабана и лося и две головы косули», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
С подозреваемых взята подписка о невыезде. Помимо наказания за браконьерство (до двух лет лишения свободы), им грозит уголовное дело по обвинению в незаконном приобретении, хранении, сбыте оружия и боеприпасов.