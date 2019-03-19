18 марта 2019

Незаконный арсенал и центнеры мяса: на Урале полиция поймала банду браконьеров. ФОТО

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 10:59
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, патрон
При обысках изъято более четырех тысяч патроновФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оперативники уголовного розыска при поддержке Росгвардии изъяли целый арсенал оружия, тысячи патронов, спецтехнику и три центнера мяса у трех жителей Челябинской области, сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка региона. Предполагается, что задержанные занимались браконьерством и незаконным оборотом оружия.

«У челябинца и двоих жителей Каслинского района изъято 14 единиц огнестрельного оружия, порядка четырех тысяч патронов различного калибра, семь единиц холодного оружия, прицелы, тепловизор, арбалет с прицелом, снегоход и автомобиль. Также оперативники обнаружили около 300 килограммов мяса диких животных — косули, кабана и лося и две головы косули», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

С подозреваемых взята подписка о невыезде. Помимо наказания за браконьерство (до двух лет лишения свободы), им грозит уголовное дело по обвинению в незаконном приобретении, хранении, сбыте оружия и боеприпасов.

""
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
""
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
""
Изъятые патроны подходят к армейским автоматам, малокалиберным винтовкам и пистолету «ТТ»
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
""
У одного из задержанных нашли газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...