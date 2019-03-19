В соцсетях высмеяли Порошенко за отказ «варить кашу» с Путиным

В соцсетях жестко высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который отказался «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным. Пользователи оставляли язвительные комментарии в адрес Порошенко во «ВКонтакте» и Twitter.
Порошенко попытался ответить на заявление Путина о том, что с украинскими властями «каши не сваришь». Украинский лидер заявил, что делать этого и так не собирался. На выпад президента Украины пользователи соцсетей отреагировали насмешками. «Петя, вари лучше самогон», — шутил Андрей Мухин. «Конечно, какая из каши закусь?», — отметила Юлия Канева, также вспомнив слухи об алкоголизме Порошенко. «А зачем все это, если есть стаканчик горячительного», — заметил пользователь Странник.
Но некоторые отнеслись к очередной абсурдной цитате Порошенко более серьезно. «Заварил уже кашу на Украине. Кто ее расхлебывать будет?», — негодует пользователь Туман. «Петя может только „заваривать“!», — согласилась с ним Татьяна. Многие в комментариях отметили, что Путин «вообще-то и не звал» украинского президента «варить кашу».
Ранее Путин обратился к Киеву на украинском языке. Президент России отметил, что с властями Украины «каши не сваришь», и добавил, что действия украинских властей иногда могут вызвать только «оторопь и недоумение». На что Порошенко заявил, что не собирается «ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать» с российским президентом.