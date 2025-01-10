10 января 2025

Пенсионеры могут получить дополнительную прибавку

Власти доиндексируют пенсии россиян с 1 февраля, если инфляция вырастет
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В Госдуме не исключили дополнительную индексацию пенсий в 2025 году Фото:

В России может произойти дополнительная индексация пенсий с 1 февраля 2025 года в связи с возможным превышением прогнозируемого уровня инфляции. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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«Дело в том, что тот уровень, который сообщался в последний рабочий день 2024 года, уже превышал прогнозное значение. Но в связи с тем, что последние дни декабря являются днями повышенной торговли, Росстату все-таки нужно прийти к точному расчету», — процитировал слова Бессараб «Московский комсомолец».

Бессараб также отметила, что конечный размер доиндексации пенсий будет зависеть от данных о реальной инфляции, которые предоставит Росстат. Доплата рассчитается как разница между уже проиндексированными выплатами и фактическим уровнем инфляции за 2024 год.

Как сообщало URA.RU ранее, с 1 января 2025 года пенсии работающих пенсионеров проиндексированы на 7,3 процента. Изменение стало возможным благодаря новому закону, который предусматривает индексацию пенсий работающих пенсионеров наравне с выплатами неработающих. В Госдуме при этом объяснили, как увеличить размер пенсии в 2025 году. Он зависит от параметров расчета пенсионных баллов.

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В России может произойти дополнительная индексация пенсий с 1 февраля 2025 года в связи с возможным превышением прогнозируемого уровня инфляции. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Дело в том, что тот уровень, который сообщался в последний рабочий день 2024 года, уже превышал прогнозное значение. Но в связи с тем, что последние дни декабря являются днями повышенной торговли, Росстату все-таки нужно прийти к точному расчету», — процитировал слова Бессараб «Московский комсомолец». Бессараб также отметила, что конечный размер доиндексации пенсий будет зависеть от данных о реальной инфляции, которые предоставит Росстат. Доплата рассчитается как разница между уже проиндексированными выплатами и фактическим уровнем инфляции за 2024 год. Как сообщало URA.RU ранее, с 1 января 2025 года пенсии работающих пенсионеров проиндексированы на 7,3 процента. Изменение стало возможным благодаря новому закону, который предусматривает индексацию пенсий работающих пенсионеров наравне с выплатами неработающих. В Госдуме при этом объяснили, как увеличить размер пенсии в 2025 году. Он зависит от параметров расчета пенсионных баллов.
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