Глава Крымской миссии Заур Смирнов рассказал, какие последствия ждут Украину, которая получает военную помощь от стран Запада. По его словам, эта поддержка «больно аукнется» стране.
«Ничего не проходит бесследно. <...> Западные страны захотят заполучить свою долю от того, что осталось от Украины, для которой еще больно аукнется их помощь», — считает Смирнов. Его заявление цитирует РИА Новости.
Глава Крымской миссии отметил, что Киеву еще предстоит заплатить за авантюру. По словам Смирнова, Запад ничего не делает просто так и не прощает долга, который, «как известно, платежом красен».
Заур Смирнов считает, что за военную и экономическую помощь, Запад может претендовать на полезные ископаемые Украины. А Польша захочет получить ее территории.
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