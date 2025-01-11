Глава Крымской миссии: помощь Запада больно аукнется Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная и экономическая помощь западных стран больно аукнется для Украины, заявил Заур Смирнов
Военная и экономическая помощь западных стран больно аукнется для Украины, заявил Заур Смирнов Фото:

Глава Крымской миссии Заур Смирнов рассказал, какие последствия ждут Украину, которая получает военную помощь от стран Запада. По его словам, эта поддержка «больно аукнется» стране. 

«Ничего не проходит бесследно. <...> Западные страны захотят заполучить свою долю от того, что осталось от Украины, для которой еще больно аукнется их помощь», — считает Смирнов. Его заявление цитирует РИА Новости. 

Глава Крымской миссии отметил, что Киеву  еще предстоит заплатить за авантюру. По словам Смирнова, Запад ничего не делает просто так и не прощает долга, который, «как известно, платежом красен». 

Заур Смирнов считает, что за военную и экономическую помощь, Запад может претендовать на полезные ископаемые Украины. А Польша захочет получить ее территории. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Крымской миссии Заур Смирнов рассказал, какие последствия ждут Украину, которая получает военную помощь от стран Запада. По его словам, эта поддержка «больно аукнется» стране.  «Ничего не проходит бесследно. <...> Западные страны захотят заполучить свою долю от того, что осталось от Украины, для которой еще больно аукнется их помощь», — считает Смирнов. Его заявление цитирует РИА Новости.  Глава Крымской миссии отметил, что Киеву  еще предстоит заплатить за авантюру. По словам Смирнова, Запад ничего не делает просто так и не прощает долга, который, «как известно, платежом красен».  Заур Смирнов считает, что за военную и экономическую помощь, Запад может претендовать на полезные ископаемые Украины. А Польша захочет получить ее территории. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...