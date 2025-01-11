Глава МИД Украины раскрыл неожиданный «удар по Москве»

Глава МИД Украины: решение двусторонних вопросов Варшавы — удар по Москве
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Андрей Сибига заявил, что Украина и Польша сотрудничают в противостоянии российскому империализму
Андрей Сибига заявил, что Украина и Польша сотрудничают в противостоянии российскому империализму Фото:

Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил одобрение достигнутым прогрессом в урегулировании исторических разногласий между Киевом и Варшавой, касающихся событий на Волыни во время Второй мировой войны. Он сообщил, что решение двусторонних разногласий между странами является «ударом по Москве».

«Каждый решенный двусторонний вопрос — это удар по Москве», — заявил Сибига в соцсети Х. Таким образом он отреагировал на значимость договоренность по вопросу эксгумации массовых захоронений на Волыни. 

Глава украинского МИД подчеркнул, что Киев и Варшава проявляют взаимное уважение и сотрудничают в противостоянии российскому империализму. Министр также выразил надежду на продолжение реализации достигнутых договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности.

Проблематика событий на Волыни остается источником напряженности в отношениях между Польшей и Украиной. Варшава требует от Киева признания ответственности за данные события и проведения эксгумации тел, заявляя, что без этого не поддержит вступление Украины в Евросоюз. В ответ Киев призывает Варшаву уделять должное внимание памяти украинцев, пострадавших в ходе принудительных переселений в 1947 году.

При этом 16 декабря глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска призвала прекратить связи с Украиной до эксгумации тел жертв Волынской резни. Она недовольна отношением Киева к историческим событиям.

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Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил одобрение достигнутым прогрессом в урегулировании исторических разногласий между Киевом и Варшавой, касающихся событий на Волыни во время Второй мировой войны. Он сообщил, что решение двусторонних разногласий между странами является «ударом по Москве». «Каждый решенный двусторонний вопрос — это удар по Москве», — заявил Сибига в соцсети Х. Таким образом он отреагировал на значимость договоренность по вопросу эксгумации массовых захоронений на Волыни.  Глава украинского МИД подчеркнул, что Киев и Варшава проявляют взаимное уважение и сотрудничают в противостоянии российскому империализму. Министр также выразил надежду на продолжение реализации достигнутых договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности. Проблематика событий на Волыни остается источником напряженности в отношениях между Польшей и Украиной. Варшава требует от Киева признания ответственности за данные события и проведения эксгумации тел, заявляя, что без этого не поддержит вступление Украины в Евросоюз. В ответ Киев призывает Варшаву уделять должное внимание памяти украинцев, пострадавших в ходе принудительных переселений в 1947 году. При этом 16 декабря глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска призвала прекратить связи с Украиной до эксгумации тел жертв Волынской резни. Она недовольна отношением Киева к историческим событиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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