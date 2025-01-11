В реке в Казани найдено тело поэта Рустема Аубакирова

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Тело 44-летнего мужчины было обнаружено в реке Казанке (архивное фото)
Тело 44-летнего мужчины было обнаружено в реке Казанке (архивное фото) Фото:

Поэт из Татарстана Рустем Аубакиров найден мертвым. Тело 44-летнего мужчины обнаружили в одной из рек Казани, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС. 

«Тело было найдено в районе нижнего моста третьей транспортной дамбы на месте промоины в 50 метрах от берега на глубине пяти метров. Его передали сотрудникам полиции», — следует из сообщения пресс-службы, опубликованном в telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Отмечается, что мужчина пропал 3-го января, когда отправился кататься на лыжах. По предварительной версии, он не заметил промоину, припорошенную снегом, и провалился под лед. 

Как сообщает Российская газета, погибшим оказался поэт Рустем Аубакиров. Его называют одним из самых ярких выпускников филологического факультета Казанского федерального университета, участником литературных студий, лауреатом поэтических конкурсов.

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Поэт из Татарстана Рустем Аубакиров найден мертвым. Тело 44-летнего мужчины обнаружили в одной из рек Казани, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.  «Тело было найдено в районе нижнего моста третьей транспортной дамбы на месте промоины в 50 метрах от берега на глубине пяти метров. Его передали сотрудникам полиции», — следует из сообщения пресс-службы, опубликованном в telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Татарстан. Отмечается, что мужчина пропал 3-го января, когда отправился кататься на лыжах. По предварительной версии, он не заметил промоину, припорошенную снегом, и провалился под лед.  Как сообщает Российская газета, погибшим оказался поэт Рустем Аубакиров. Его называют одним из самых ярких выпускников филологического факультета Казанского федерального университета, участником литературных студий, лауреатом поэтических конкурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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