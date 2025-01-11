В реке в Казани найдено тело поэта Рустема Аубакирова

Поэт из Татарстана Рустем Аубакиров найден мертвым. Тело 44-летнего мужчины обнаружили в одной из рек Казани, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
«Тело было найдено в районе нижнего моста третьей транспортной дамбы на месте промоины в 50 метрах от берега на глубине пяти метров. Его передали сотрудникам полиции», — следует из сообщения пресс-службы, опубликованном в telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Отмечается, что мужчина пропал 3-го января, когда отправился кататься на лыжах. По предварительной версии, он не заметил промоину, припорошенную снегом, и провалился под лед.
Как сообщает Российская газета, погибшим оказался поэт Рустем Аубакиров. Его называют одним из самых ярких выпускников филологического факультета Казанского федерального университета, участником литературных студий, лауреатом поэтических конкурсов.
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