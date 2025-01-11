В Красноярске судят участников секты «АллатРа»*

В Красноярске началось судебное заседание по делу о деятельности подразделения псевдорелигиозного движения «АллатРы»*, основанного в 2011 году на Украине и призывающего граждан РФ к экстремизму. Так, один из фигурантов дела, Петр Храмов, в зале суда сообщил, что действовал в рамках движения без злого умысла.
«У меня не было злого умысла, что надо прийти. Я по совести действовал, как человек, как волонтер. Не было никакого руководства, приказа, я просто рассказывал об изменениях, основываясь на научных данных», — передает телеканал РЕН ТВ слова одного из фигурантов, Храмова, из зала суда.
На данный момент трое фигурантов заключены под стражу, в отношении других выбирается мера пресечения. В частности, Петра Храмова заключили под стражу до 8 марта 2025 года.
В Следственном комитете РФ сообщили, что задержанные создали закрытую группу в мессенджере, где обменивались информацией о деятельности организации, вербовали новых членов и регулярно проводили встречи и собрания. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
Религиозное движение «АллатРа» было основано на территории Украины. В его основе лежит сочетание элементов ближневосточной мифологии, зороастризма, гностицизма, теософии и агни-йоги, интерпретированных весьма свободно. В 1990-х годах Игорь Данилов начал заниматься лечением заболеваний позвоночника, не имея медицинского образования. В то время многие верили в необычные методы лечения, что привлекло к Данилову множество клиентов. С приходом XXI века Данилов решил переехать в Киев, где у него появилась возможность заработать больше. Там он открыл собственную клинику на территории Киево-Печерской лавры в сотрудничестве с Галиной Яблочкиной из Донецка, начав там свою деятельность как гуру.
Учение Данилова названо в честь бога-абсолюта — АллатРа, который объединяет в себе два божественных начала: женское — Аллат и мужское — Ра. В августе 2023 года Генпрокуратура России объявила деятельность «АллатРа» нежелательной на территории страны, обвинив его идеологов в принуждении российских граждан к экстремистским действиям. Отмечается, что ячейки движения действуют в 15 российских регионах.
*»АллатРа» — движение признано нежелательным на территории РФ
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