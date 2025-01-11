360: москвич забросил петарду в здание жилинспекции

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Мужчина забросил в окно жилинспекции что-то мощное, похожее на петарду, сообщают очевидцы
Мужчина забросил в окно жилинспекции что-то мощное, похожее на петарду, сообщают очевидцы Фото:

В Москве мужчина бросил петарду в помещение жилищной инспекции Западного округа, в результате чего раздался громкий хлопок. Об этом сообщил источник телеканала 360.ru.

«В настоящий момент что-то забросил в окно жилинспекции, выбило окна, возможно, очень мощная петарда», — передает 360.ru слова очевидца. Там добавили, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере и регулярно совершает хулиганские действия.

Происшествие произошло на первом этаже дома на улице Полоцкая. На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования, сотрудники полиции и Росгвардии. Источник телеканала сообщает, признаков задымления выявлено не было, жертв и пострадавших нет.

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В Москве мужчина бросил петарду в помещение жилищной инспекции Западного округа, в результате чего раздался громкий хлопок. Об этом сообщил источник телеканала 360.ru. «В настоящий момент что-то забросил в окно жилинспекции, выбило окна, возможно, очень мощная петарда», — передает 360.ru слова очевидца. Там добавили, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере и регулярно совершает хулиганские действия. Происшествие произошло на первом этаже дома на улице Полоцкая. На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования, сотрудники полиции и Росгвардии. Источник телеканала сообщает, признаков задымления выявлено не было, жертв и пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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