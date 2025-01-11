Дрон «Баба-яга» убил двух женщин в ДНР

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В ДНР дрон армии Украины убил людей
В ДНР дрон армии Украины убил людей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой Народной Республике в результате прилета украинского дрона «Баба-яга» погибли люди — две женщины. Об этом рассказал беженец из города. 

«Дрон ВСУ „Баба-яга“ убил двух женщин в Часовом Яре», — заявил беженец, добавив, что одна из погибших была его матерью. Его слова передает РИА «Новости». 

Сегодня атака БПЛА прошла и в Белгородской области, там сбили несколько вражеских дронов. При этом раненых или погибших не было зафиксировано. Однако повреждения получили три частных домовладения. 

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В Донецкой Народной Республике в результате прилета украинского дрона «Баба-яга» погибли люди — две женщины. Об этом рассказал беженец из города.  «Дрон ВСУ „Баба-яга“ убил двух женщин в Часовом Яре», — заявил беженец, добавив, что одна из погибших была его матерью. Его слова передает РИА «Новости».  Сегодня атака БПЛА прошла и в Белгородской области, там сбили несколько вражеских дронов. При этом раненых или погибших не было зафиксировано. Однако повреждения получили три частных домовладения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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