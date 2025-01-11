Дрон «Баба-яга» убил двух женщин в ДНР

В Донецкой Народной Республике в результате прилета украинского дрона «Баба-яга» погибли люди — две женщины. Об этом рассказал беженец из города.
«Дрон ВСУ „Баба-яга“ убил двух женщин в Часовом Яре», — заявил беженец, добавив, что одна из погибших была его матерью. Его слова передает РИА «Новости».
Сегодня атака БПЛА прошла и в Белгородской области, там сбили несколько вражеских дронов. При этом раненых или погибших не было зафиксировано. Однако повреждения получили три частных домовладения.
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