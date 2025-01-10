Белый дом требовал удалить у Facebook* мем про COVID

Глава Meta (соцсети Facebook и Instagram, запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг, рассказал, что администрация президента США Джо Байдена якобы пыталась заставить его компанию удалить мем о пандемии COVID-19. По его словам, за отказ ему угрожали «жесткими мерами».
«Белый дом требовал убрать мем с изображением Леонардо Ди Каприо. Якобы он высмеивает возможные судебные иски по поводу побочных эффектов вакцины. Компания отказалась удалять юмор, назвав это абсурдом. Кроме того, Белый дом требовал удалять любые материалы, упоминающие побочные эффекты вакцин, даже если они были правдой», — Цукерберг рассказал об этом в интервью подкасту Джо Рогана.
По словам Цукерберга, давление от администрации Байдена возросло после того, как президент сказал, что мемы в соцсетях «убивают людей». Он отметил, что различные ведомства начали расследования против Meta, и это было очень жестко. Цукерберг также признался, что изменил свою позицию по вопросу цензуры, поскольку доверие к традиционным СМИ сильно упало. В последние месяцы он не раз поднимал тему давления властей на компанию в вопросах модерации контента.
В частности, Telegram стал активнее передавать данные пользователей правительству США после задержания основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, сообщает телеканал 360. По данным СМИ, за 2024 год власти Америки совершили 900 запросов и получили от Telegram данные о 2253 пользователях.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
**Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
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