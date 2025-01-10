Депутат Слуцкий: Трамп уже указывает место Киеву и Брюсселю

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что избранный президент США Дональд Трамп «указывает на место» Киеву и Брюсселю. Об этом Слуцкий написал у себя в telegram-канале.
«Дональд Трамп уже „указывает на место“ Киеву и Брюсселю. Зеленского и русофобку фон дер Ляйен не позвали на инаугурацию 47-го президента США, которая состоится через 10 дней. Невербальная расстановка приоритетов внешней политики будущей американской администрации», — написал депутат.
Ранее Слуцкий предложил заменить мигрантов на роботов в тех профессиях, которые наиболее популярны среди них. Он считает, что позиции продавцов, кладовщиков, водителей должны занимать не мигранты, а роботизированная техника, искусственный интеллект.
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