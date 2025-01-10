10 января 2025

Депутат Слуцкий: Трамп уже указывает место Киеву и Брюсселю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слуцкий считает, что расстановка приоритетов новой администрации США уже произошла
Слуцкий считает, что расстановка приоритетов новой администрации США уже произошла Фото:

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что избранный президент США Дональд Трамп «указывает на место» Киеву и Брюсселю. Об этом Слуцкий написал у себя в telegram-канале.

«Дональд Трамп уже „указывает на место“ Киеву и Брюсселю. Зеленского и русофобку фон дер Ляйен не позвали на инаугурацию 47-го президента США, которая состоится через 10 дней. Невербальная расстановка приоритетов внешней политики будущей американской администрации», — написал депутат.

Ранее Слуцкий предложил заменить мигрантов на роботов в тех профессиях, которые наиболее популярны среди них. Он считает, что позиции продавцов, кладовщиков, водителей должны занимать не мигранты, а роботизированная техника, искусственный интеллект.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что избранный президент США Дональд Трамп «указывает на место» Киеву и Брюсселю. Об этом Слуцкий написал у себя в telegram-канале. «Дональд Трамп уже „указывает на место“ Киеву и Брюсселю. Зеленского и русофобку фон дер Ляйен не позвали на инаугурацию 47-го президента США, которая состоится через 10 дней. Невербальная расстановка приоритетов внешней политики будущей американской администрации», — написал депутат. Ранее Слуцкий предложил заменить мигрантов на роботов в тех профессиях, которые наиболее популярны среди них. Он считает, что позиции продавцов, кладовщиков, водителей должны занимать не мигранты, а роботизированная техника, искусственный интеллект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...