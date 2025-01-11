В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

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Ограничения на полеты введены с целью обеспечения безопасности граждан
Ограничения на полеты введены с целью обеспечения безопасности граждан Фото:

В аэропорту Саратова временно ввели ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ (Федерального агентства воздушного транспорта) Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что авиационные экипажи, диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые действия для гарантирования безопасности воздушного движения.

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В аэропорту Саратова временно ввели ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ (Федерального агентства воздушного транспорта) Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что авиационные экипажи, диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые действия для гарантирования безопасности воздушного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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