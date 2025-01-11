В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова временно ввели ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ (Федерального агентства воздушного транспорта) Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что авиационные экипажи, диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые действия для гарантирования безопасности воздушного движения.
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