Несколько БПЛА сбиты над Белгородским районом

В Белгородской области сбили несколько украинских дронов, обломки которых нанесли повреждения трем частным домам. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских беспилотников самолетного типа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что раненых в результате произошедшего не обнаружено. Из-за падения обломков в поселке Майский пострадали три частных дома — в них выбиты окна и повреждена кровля.
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