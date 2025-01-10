10 января 2025

Несколько БПЛА сбиты над Белгородским районом

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Обломки сбитых дронов повредили три частных дома
Обломки сбитых дронов повредили три частных дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области сбили несколько украинских дронов, обломки которых нанесли повреждения трем частным домам. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских беспилотников самолетного типа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что раненых в результате произошедшего не обнаружено. Из-за падения обломков в поселке Майский пострадали три частных дома — в них выбиты окна и повреждена кровля.

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В Белгородской области сбили несколько украинских дронов, обломки которых нанесли повреждения трем частным домам. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских беспилотников самолетного типа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что раненых в результате произошедшего не обнаружено. Из-за падения обломков в поселке Майский пострадали три частных дома — в них выбиты окна и повреждена кровля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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