Путин на украинском языке озвучил свой вопрос к властям в Киеве

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями крымской общественности обратился к киевским властям на украинском языке.
По словам главы государства, между россиянами и украинцами нет никакой вражды, есть только непонимание в отношении действий руководства страны. «У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-либо позитивного результата в развитии наших отношений», — приводит «Царьград» слова главы государства.
То, что «творят» киевские власти, вызывает «оторопь и недоумение». «Так и хочется спросить по-украински: „С глузду зъихав чи шо“ — „с ума сошел“?», — добавил Путин, который выразил надежду, что предвыборная волна русофобии на Украине спадет, что позволит начать выстраивать отношения между странами.