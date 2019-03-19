18 марта 2019

Путин на украинском языке озвучил свой вопрос к властям в Киеве

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 00:30
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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин оценил действия украинских властейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями крымской общественности обратился к киевским властям на украинском языке.

По словам главы государства, между россиянами и украинцами нет никакой вражды, есть только непонимание в отношении действий руководства страны. «У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-либо позитивного результата в развитии наших отношений», — приводит «Царьград» слова главы государства.

То, что «творят» киевские власти, вызывает «оторопь и недоумение». «Так и хочется спросить по-украински: „С глузду зъихав чи шо“ — „с ума сошел“?», — добавил Путин, который выразил надежду, что предвыборная волна русофобии на Украине спадет, что позволит начать выстраивать отношения между странами.

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