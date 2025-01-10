10 января 2025

Байден считает, что Харрис сможет баллотироваться в президенты через 4 года

Харрис способна принять участие в президентской гонке через 4 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Харрис может стать конкурентом на следующих выборах
Харрис может стать конкурентом на следующих выборах Фото:

Вице-президент Камала Харрис сможет принять участие в президентской гонке на следующих выборах. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Я думаю, что она способна снова баллотироваться через четыре года. Но это решение принимать ей», — сообщил Байден журналистам на брифинге в Белом доме.

Ранее Байден рассказал, что кандидат в президенты США Камала Харрис потерпела поражение на выборах из-за того, что была вынуждена вступить в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. Выборы президента прошли 5 ноября 2024 года. В итоге победу одержал республиканец, экс-президент страны Дональд Трамп.

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Вице-президент Камала Харрис сможет принять участие в президентской гонке на следующих выборах. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Я думаю, что она способна снова баллотироваться через четыре года. Но это решение принимать ей», — сообщил Байден журналистам на брифинге в Белом доме. Ранее Байден рассказал, что кандидат в президенты США Камала Харрис потерпела поражение на выборах из-за того, что была вынуждена вступить в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. Выборы президента прошли 5 ноября 2024 года. В итоге победу одержал республиканец, экс-президент страны Дональд Трамп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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