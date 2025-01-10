Байден считает, что Харрис сможет баллотироваться в президенты через 4 года

Вице-президент Камала Харрис сможет принять участие в президентской гонке на следующих выборах. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Я думаю, что она способна снова баллотироваться через четыре года. Но это решение принимать ей», — сообщил Байден журналистам на брифинге в Белом доме.
Ранее Байден рассказал, что кандидат в президенты США Камала Харрис потерпела поражение на выборах из-за того, что была вынуждена вступить в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. Выборы президента прошли 5 ноября 2024 года. В итоге победу одержал республиканец, экс-президент страны Дональд Трамп.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.