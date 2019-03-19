Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Петр Порошенко прокомментировал критику украинской власти со стороны Владимира Путина Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что с нынешним украинским руководством «вряд ли можно сварить кашу». По его словам, он не намерен «варить кашу» с властями РФ.

«Относительно того, что кто-то с кем-то там „каши не сварит“, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты», — приводит RT слова Порошенко. Также он заявил, что Киев «мобилизовал мировую поддержку» Украины относительно «аннексии Крыма», а также относительно применения антироссийских санкций.

Слова Владимира Путина о действующем руководстве Украины прозвучали во время его встречи с представителями общественности Крыма. Также он добавил, что после некоторых действий Киева возникает вопрос: «„С глузду зъихав чи шо“ — „с ума сошел“?»