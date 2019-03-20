«Ленинград» дал концерт в ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группировка «Ленинград» во вторник, 19 марта, дала концерт в Сургуте. Лидер коллектива, музыкант Сергей Шнуров, придумал необычную рифму к названию города и показал своим подписчикам, что творится за кулисами.

Видео с концерта Шнуров разместил на своей странице в Instagram. На кадрах можно увидеть, как музыканты готовятся к выходу на сцену Ледового дворца спорта. В частности, в кадр попала гримерка, где девушкам из «Ленинграда» делают прически и макияж. Также на видео есть выход музыкантов на сцену, моменты из выступления и последние секунды концерта. Там Шнуров стоит на колонке, делает финальный «запил» на электрогитаре и дает барабанщику финальную отмашку, чтобы тот последний раз ударил по тарелкам. Видео Шнуров подписал «Сургут — супергуд!»

Судя по комментариям в Instagram Шнурова, поклонникам группы из Сургута концерт очень понравился. «Шикарно было», — отметила glicinforte. «Вы просто бомба! Спасибо за такую жару!», — восторгалась dari.vinogradova. «Эмоции зашкаливают, концерт был на высоте. Сургут до сих пор танцует», — радовалась yanochka. А пользователь mav_shd ответил Шнуру аналогичной рифмой: «Салехард — вери хард!»

Концерт в Сургуте стал частью большого тура группировки «Ленинград». Так, 21 марта Шнуров выступит на сцене Дворца спорта в Тюмени, а затем, после нескольких концертов в России и за рубежом, вернется на Урал. Группа даст концерт в Екатеринбурге, на стадионе «Екатеринбург-арена» 6 июля.