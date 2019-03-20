Сведения о квартирных делах команды Эдуарда Росселя не раскрываются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская полиция повторно отказалась возбуждать уголовное дело против экс-управделами администрации губернатора времен Эдуарда Росселя Сергея Туруновского. Соответствующее официальное уведомление получил написавший силовикам заявление уральский бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук.

Как сообщил «URA.RU» Сергей Капчук, уведомление подписано тремя дознавателями отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД по Екатеринбургу. В документе упоминается, что силовики отправили заместителю губернатора Свердловской области запрос с просьбой предоставить копию первичной бухгалтерской документации для проверки указанных Капчуком доводов. Фамилия заместителя губернатора в ответе не указывается, не упоминается и содержание пришедшего полицейским ответа. Авторы уведомления при этом утверждают, что в последнем не содержалось достаточных для возбуждения уголовного дела сведений.

Как ранее сообщало «URA.RU», в декабре 2018 года Сергей Капчук обнародовал открытое письмо к бывшему губернатору Свердловской области, члену Совета Федерации РФ Эдуарду Росселю, в котором предложил добровольно снять с себя полномочия сенатора на время проверки силовиками данных о созданной им коррупционной схеме приватизации элитного жилья.

В феврале 2019 года Капчук получил первый отказ в возбуждении уголовного дела. По его словам, единственной причиной стало нежелание правительства области отвечать на запросы следствия. Бизнесмен обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять дело по предположительным хищениям элитной недвижимости в Москве под личный контроль. Прокуратура встала на сторону Капчука и отменила постановление об отказе в возбуждении дела. Однако на позицию ОЭБ и ПК УМВД по Екатеринбургу это не повлияло.

«По моему мнению предпринимается попытка затянуть время и дождаться истечения 10-летнего срока давности по этим предполагаемым преступлениям который по некоторым из них истекает уже в ноябре 2019 года и избежать ответственности за предполагаемые хищения государственной собственности», — говорит Сергей Капчук.

В настоящее время Верх-Исетский районный суд рассматривает уголовное дело против Сергея Капчука по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Оно возбуждено в 2001 году. Капчука обвиняли в незаконном получении в собственность квартиры в Москве. Сам Капчук заявлял, что уголовное дело было сфабриковано по заказу ОПС «Уралмаш». Бизнесмен вернулся в РФ после 15 лет эмиграции в Лондоне с помощью бизнес-омбудсмена Бориса Титова.