Глава Минздрава назвала главную причину смерти российских мужчин

Употребление алкоголя приводит к смерти большинства мужчин в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Более 70 процентов российских мужчин умирают из-за употребления алкоголя и осложнений, вызванных этим. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«В России 70 процентов смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, ассоциированы с потреблением алкоголя», — приводит Nation News слова Скворцовой. Глава Минздрава отметила, что перед ведомством поставлена задача снизить смертность среди мужчин в полтора раза — с 735,7 человека на 100 тысяч населения до 530 человек, пишет телеканал 360.

В декабре 2018 года в Роспотребнадзоре заявили, что около 63% случаев смерти россиян вызваны заболеваниями, возникающими из-за неправильного питания. Причиной возникновения и развития этих заболеваний является плохое питание и употребление некачественных продуктов.