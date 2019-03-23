22 марта 2019

Глава Минздрава назвала главную причину смерти российских мужчин

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 07:51
Размер текста
-
17
+
Дегустация виски в ресторане Panorama ASP. Екатеринбург, виски, бокал, алкоголь, крепкий напиток, коньяк
Употребление алкоголя приводит к смерти большинства мужчин в РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Более 70 процентов российских мужчин умирают из-за употребления алкоголя и осложнений, вызванных этим. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«В России 70 процентов смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, ассоциированы с потреблением алкоголя», — приводит Nation News слова Скворцовой. Глава Минздрава отметила, что перед ведомством поставлена задача снизить смертность среди мужчин в полтора раза — с 735,7 человека на 100 тысяч населения до 530 человек, пишет телеканал 360.

В декабре 2018 года в Роспотребнадзоре заявили, что около 63% случаев смерти россиян вызваны заболеваниями, возникающими из-за неправильного питания. Причиной возникновения и развития этих заболеваний является плохое питание и употребление некачественных продуктов.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...