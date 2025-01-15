The Hill узнал, что Трамп может предложить России для окончания СВО

Hill: Трамп может предложить РФ помощь в исследовании космоса для окончания СВО
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Трамп может предложить Путину участие в космических программах в обмен на окончание СВО
Трамп может предложить Путину участие в космических программах в обмен на окончание СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может предложить России сотрудничество в исследовании космоса, к которому она стремится, в обмен на окончание конфликта на Украине. Об этом сообщают американские СМИ.

«Трамп пообещал положить конец конфликту на Украине. Он мог бы подсластить пилюлю, сделав [президенту РФ Владимиру] Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться <...> Трамп мог бы предложить России роль в программе „Артемида“ [американская программа исследования Луны, возглавляемая космическим агентством НАСА, — прим. URA.RU] в обмен на это», — отмечает издание The Hill. Также, по их мнению, избранный глава Штатов может предоставить России доступ к американским технологиям и компаниям по типу SpaceX. При этом в материале подчеркивается, что другие методы США, направленные на принуждение Москвы к переговорам по Украине на условиях Запада, такие как санкции, не работают.

В 2030 году истекает срок эксплуатации Международной космической станции (МКС), на которой присутствуют и российские космонавты. Россия заявила о выходе из данного проекта и разработке собственной орбитальной базы РОС. 2 июля 2024 года был подписан контракт на создание комплекса, его планируют вывести на орбиту с 2027 по 2032 годы. Также РФ подписала заключила союз с Китаем и поддержит его в создании лунной базы с ядерным реактором, который будет подпитывать ее.

Ранее Путин не раз заявлял, что Россия в любой момент готова к окончанию конфликта на Украине при соблюдении ее условий. Среди них: отказ Украины от вступление в НАТО, ее безъядерный статус, а также вывод войск ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 

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Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может предложить России сотрудничество в исследовании космоса, к которому она стремится, в обмен на окончание конфликта на Украине. Об этом сообщают американские СМИ. «Трамп пообещал положить конец конфликту на Украине. Он мог бы подсластить пилюлю, сделав [президенту РФ Владимиру] Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться <...> Трамп мог бы предложить России роль в программе „Артемида“ [американская программа исследования Луны, возглавляемая космическим агентством НАСА, — прим. URA.RU] в обмен на это», — отмечает издание The Hill. Также, по их мнению, избранный глава Штатов может предоставить России доступ к американским технологиям и компаниям по типу SpaceX. При этом в материале подчеркивается, что другие методы США, направленные на принуждение Москвы к переговорам по Украине на условиях Запада, такие как санкции, не работают. В 2030 году истекает срок эксплуатации Международной космической станции (МКС), на которой присутствуют и российские космонавты. Россия заявила о выходе из данного проекта и разработке собственной орбитальной базы РОС. 2 июля 2024 года был подписан контракт на создание комплекса, его планируют вывести на орбиту с 2027 по 2032 годы. Также РФ подписала заключила союз с Китаем и поддержит его в создании лунной базы с ядерным реактором, который будет подпитывать ее. Ранее Путин не раз заявлял, что Россия в любой момент готова к окончанию конфликта на Украине при соблюдении ее условий. Среди них: отказ Украины от вступление в НАТО, ее безъядерный статус, а также вывод войск ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 
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