Животные находились без еды четыре месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зоозащитники обнаружили в одной из квартир Нижнего Тагила кошек, которым пришлось питаться останками друг друга, чтобы не умереть от голода. Выживать в таких условиях им приходилось на протяжении четырех месяцев.

Пожилая хозяйка 23 кошек сломала шейку бедра. Одна семья решила присмотреть за женщиной и на время перевезла ее к себе. Кошки остались дома. Первое время животных подкармливали соседи, но позже отказались тратить время и деньги на это, пишет портал TagilCity. С тех пор кошек никто не кормил.

Зоозищитников вызвали соседи. Когда они зашли в квартиру, увидели, что домашним питомцам пришлось есть трупы умерших от голода сородичей. Всего погибли десять кошек. Похоронили из них только троих, поскольку от остальных остались только лапы. В то же время почти все выжившие после голодомора животные не смогли справиться с последствиями — у них начали отказывать почки. Часть из них умерли, часть пришлось усыпить, чтобы избавить от мучений. Сейчас в приюте находятся два выживших кота. Их состояние тяжелое, но шансы выжить, по словам зоозащитников, есть.