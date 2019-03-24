Лазарев сделал важный вывод после своего прошлого выступления на «Евровидении»

Лазарев не будет обращать внимание на мнение букмекеров Фото: Официальная страница Сергея Лазарева во Вконтакте

Певец Сергей Лазарев рассказал, какие выводы сделал после участия в конкурсе «Евровидение» в 2015 году. В первую очередь исполнитель заявил, что не будет обращать внимание на мнение букмекеров. Об этом он рассказал в интервью на официальном YouTube-канале конкурса.

Отвечая на вопрос о том, какой совет он бы дал себе в 2016 году, Лазарев заявил, что рекомендовал бы себе «не реагировать на то, что о нем говорят», в том числе на прогнозы букмекеров. «В 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: „Ты победитель — это точно на сто процентов“. Я тогда понял, что рано делать предположения. Может произойти что угодно. И я оказался прав», — заявил певец.

Ранее зарубежные СМИ назвали Лазарева одним из главных претендентов на победу в «Евровидении». Шансы артистов в музыкальном конкурсе оценила испанская газета El Peridico.

В этом году конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Лазарев принимает участие в Евровидении во второй раз. В 2015 году он занял третье место с песней You’re the Only One». В этом году он выступит с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Между тем пользователи соцсетей обрушились с критикой на хит Лазарева, а коллеги музыканта по цеху назвали его песню не запоминающейся.