Рабочий с Урала, уволенный после пикета на Красной площади, пошел в суд

Рустам Корелин не согласен с увольнением с завода Фото: Рустам Корелин

Шихтовщик Рустам Корелин, уволенный с завода «Форэс» в Сухом Логу (Свердловская область) вскоре после его пикета на Красной площади, начал судиться с предприятием. Предварительное заседание состоится 25 марта в Сухоложском городском суде.

«После пикета на Красной площади на меня началось давление со стороны начальства, сфабриковали мне нарушения: опоздание по уважительной причине и личную видеосъемку мастера в кабинете. За эти нарушения меня уволили. Сегодня будет предварительное слушание по исковому заявлению о первом дисциплинарном нарушении — опоздании», — рассказал «URA.RU» Рустам Корелин.

На предприятии заявили, что Корелин, как и любой гражданин, имеет право обратиться в суд, если считает, что его права нарушены. «Следует только помнить, что на предприятии решения принимались не просто так, а опираясь на законодательство», — сообщил «URA.RU» Андрей Расторгуев, заместитель исполнительного директора ООО «Форэс» по связям с общественностью.

Ранее «URA.RU» писало, что во время переговоров на заводе Корелин выдвинул условие: если предприятие выделит ему деньги на погашение его кредита в 700 тысяч, то он тихо уйдет с завода и больше не будет устраивать протестных акций. Договориться не получилось, и дело дошло до суда.

Рустам Корелин прославился тем, что вышел на Красную площадь с плакатом «Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Москвичи, это несправедливо!!!». Через 10 минут его забрали в ОВД «Китай-город».