Депутат-миллионер будет получать зарплату в тюменской облдуме

Дмитрий Горицкий может рассчитывать на зарплату в Думе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской областной думе решили, кто из депутатов будет работать на освобожденной основе и получать зарплату. Ожидается, что вознаграждение достанется экс-президенту «Запсибкомбанка» Дмитрию Горицкому. Вопрос будет вынесен на обсуждение в ближайшее время. Эту информацию «URA.RU» сообщил источник во властных кругах региона.

Помощник депутата Вера Миронова в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заметила, что не может сказать, будет ли поднят на комитете вопрос о работе депутата на постоянной основе. Она также не смогла сказать, планирует ли Дмитрий Горицкий претендовать на зарплату в облдуме.

Как рассказали в облдуме, по правилам решение о вакантной ставке депутата, работающего на освобожденной основе, должно быть принято на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению. Затем вопрос будет вынесен на обсуждение на заседание Тюменской областной думы. Ближайшее заседание состоится 12 апреля.

Согласно декларации, в 2017 году экс-банкир Дмитрий Горицкий заработал 229 млн рублей. Ранее «URA.RU» писало, что зарплата Горицкого в Думе может составить около 500 тысяч рублей в месяц. На такую сумму он может рассчитывать в связи с тем, что возглавляет думский комитет.

Депутатская ставка в Тюменской облдуме освободилась летом 2018 года, когда от нее отказался Сергей Романов — он решил плотнее заняться бизнесом, что несовместимо с получением зарплаты из бюджета.