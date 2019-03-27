Брат Дворковича объяснил его отъезд из России

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович, в день рождения которого задержали экс-министра «открытого правительства» России Михаила Абызова, уехал из страны в командировку. Об этом заявил брат политика Михаил Дворкович.
«Уже несколько дней как мой брат находится в командировке. Не в России. И будет там еще несколько дней», — приводит РБК его слова. О том, куда и на какой срок уехал бывший зампред правительства, Михаил Дворкович не уточнил.
В то же время советник президента Международной шахматной федерации, которую возглавляет Аркадий Дворкович, Берик Балгабаев заявил, что политик вернется в Россию 30 марта. По его словам, в настоящее время Дворкович находится в Европе в деловой поездке.
Ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Абызов, проживающий за границей, приехал в Россию на празднование дня рождения Дворковича. Абызову, которого 26 марта задержали в Москве, предъявили обвинения по статьям «создание организованного преступного сообщества» и «мошенничество в особо крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.