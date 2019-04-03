Уголовное дело в отношении Филонова возбуждено по статье о «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий Фото: Официальный сайт муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

В ФСБ заявили о задержании мэра Евпатории Андрея Филонова, сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники. По данным агентства, мэра крымского города подозревают в превышении должностных полномочий.

«В отношении Филонова возбуждено уголовное дело. Он был задержан после обысков», — цитирует RT сообщение ведомства.

По версии следствия, Филонов дал поручение изменить вид земельных участков на общей площади 12 га. Данные земельные участки принадлежат мэрии Евпатории. Уточняется, что поручение было дано чиновником незаконно. В результате бюджет Евпатории недосчитался около 35 миллионов рублей.

Филонов родился в 1974 году в Кемеровской области. С 2008 по 2010 годы проходил обучение в Национальной академии государственного управления при президенте Украины в Киеве. Работал инструктором по работе с детьми и подростками в Международном детском центре-комплексе «Золотой Ключик», был консультантом по общественно-политическим вопросам в международной общественной организации «Международный институт сравнительного анализа» в столице Украины.