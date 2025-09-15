Задержаны члены ОПГ, которые вывели из России 2,5 млрд рублей и спонсировали ВСУ

В России пресечена деятельность ОПГ, которая с 2022 по 2024 год вывела за границу более 2,5 млрд рублей и финансировала Вооруженные силы Украины. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Следователи СК России во взаимодействии с сотрудниками управления „К “ ФСБ России, а также УФСБ России по г. Москве и Московской и Самарской областям установлены и задержаны пять участников данной организованной преступной группы», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным СК, еще один член ОПГ объявлен в международный розыск.
По данным следствия, подозреваемые осуществляли незаконные валютные операции и оборот средств платежей, а также направляли часть средств на поддержку ВСУ и закупку транспорта для совершения терактов на территории России. Деньги выводились из филиалов микрокредитной компании в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам займа. Всего оформлено более 500 банковских переводов на сумму 2,5 млрд рублей. Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.
Ранее в России уже расследовались дела в отношении организованных преступных групп, связанных с хищением и незаконным выводом денежных средств, в том числе у военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции. В частности, в этом году были задержаны и арестованы десятки участников ОПГ, которые занимались вымогательством и мошенничеством в отношении бойцов СВО, прибывающих в московский аэропорт Шереметьево.
