Сбербанк выступил с заявлением на фоне кражи денег у своих клиентов

В банке посоветовали обращать внимание на подозрительных людей вокруг терминала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сбербанк обратился к своим клиентам в связи с информацией о новой схеме кражи денег через терминалы. По словам представителей кредитной организации, людям следует внимательно изучать данные на экране информационно-платежного терминала (ИПТ) перед осуществлением операции.

«Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране терминала», — передает RNS сообщение Сбербанка. Также следует обращать внимание на подозрительных лиц, которые могут находиться рядом.

Ранее эксперты рассказали о новой схеме кражи денег у клиентов Сбербанка. Она заключается в том, что злоумышленник, не вставляя банковской карты, начинает операцию в терминале, но не заканчивает ее и уходит. Если следующий клиент в течение 90 секунд вставляет свою карту и вводит пин-код, то он завершает операцию злоумышленника и с его счета списываются деньги.