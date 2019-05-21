Блогеру Устинову продлили арест

Устинов будет сидеть в камере СИЗО до осени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело создателя telegram-канала Устинова

Екатеринбургский блогер, автор telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александр Устинов, останется в СИЗО. «Устинову продлили арест на четыре месяца по 25 сентября включительно», — сообщили «URA.RU» в суде Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Как ранее писало агентство, Устинова обвиняют в вымогательстве денег у завода «Вентпром». По версии следствия, блогер публиковал клеветнические тексты, а после начинал вымогать деньги в обмен на удаление публикаций. В качестве жертв Устинова в деле фигурируют миллиардер Алишер Усманов и директор крупнейшей в стране «Объединенной зерновой компании» Михаил Кийко. Следствие считает, что у них Устинов также вымогал деньги.