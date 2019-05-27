На Украине признали, что несут потери от разрыва с Россией

Украина несет серьезные экономические потери из-за разрыва отношений с Россией. Такое заявление сделал экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
«Киев мог бы получать огромную прибыль, если бы через украинскую территорию шли поезда из Китая в Европу», — уточняет RT слова Червоненко. Однако разрыв отношений между Россией и Украиной привел к тому, что поезда проезжают через Белоруссию, которая и получает всю выгоду.
«Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже загруженный», — пояснил Червоненко. Он также напомнил, что после событий 2014 года, когда президент Украины Виктор Янукович был смещен с поста во время государственного переворота, поезда в Европу и Китай перестали проезжать по украинской территории.
Ранее депутаты Верховной рады Украины озвучили конкретную сумму, которую Киев потерял за последние пять лет из-за прекращения торговли с Москвой. Украинские политики оценили ущерб стране в 80 млрд долларов. А депутаты Госдумы РФ высчитали, сколько потерял Крым за время нахождения в составе Украины. По примерным оценкам, ущерб экономике полуострова составил 1,5 трлн рублей, напоминает агентство Nation News.