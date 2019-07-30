Свердловская семья получит новый дом от губернатора Куйвашева

Сгоревший дом многодетной семьи Аринушкиных из села Александровское Красноуфимского района должен быть восстановлен к 1 сентября. Такое поручение 30 июля муниципальным чиновникам озвучили представители областной администрации, выехавшие на территорию.
«Губернатор взял ситуацию на личный контроль и распорядился построить семье комфортное жилье. По площади оно будет больше, чем раньше. Местные власти также присутствовали на встрече — до них доведена информация, в том числе, о персональной ответственности за исполнение поручения главы региона», — уточнил один из выезжавших на место чиновников.
Дом Аринушкиных сгорел в мае вместе со скотиной, сараями и баней. Хозяйка дома и ее восемь детей не пострадали. Местные чиновники уговаривали их переехать, но семья высказала желание восстановить жилье на прежнем фундаменте.