31 июля 2019

Организатору молебна мусульман в Екатеринбурге пригрозили наказанием

© Служба новостей «URA.RU»
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Намаз и PLOV OPEN в мечети Нур-Усман. Екатеринбург, мечеть нур усман, мусульмане
Ранее на коллективный молебен пришли чуть больше 200 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуроры попросили координатора коллективного молебна в защиту строительства Соборной мечети в Екатеринбурге Нурзиду Бенсгиер воздержаться от организации несанкционированных массовых мероприятий, в противном случае ее будет ждать наказание. Об этом она сообщила «URA.RU».

«Прокуратура высказала мне предостережение от подобного», — сообщила Нурзида Бенсгиер. В надзорном органе Свердловской области отказались комментировать эту информацию.

26 июля во временной мечети «Нур Усман» около цирка мусульмане провели молебен в защиту строительства в городе Соборной мечети. На мероприятие собрались более 200 человек, не все поместились в мечети, поэтому некоторые молились на улице. В свердловском министерстве общественной безопасности признали запланированный сбор мусульман незаконным.

Полиция готова была применить силу для разгона собравшихся. Координатор мероприятия Нурзида Бенсгиер тогда же подтвердила «URA.RU», что не согласовывала мероприятие с министерством общественной безопасности.

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