Организатору молебна мусульман в Екатеринбурге пригрозили наказанием

Прокуроры попросили координатора коллективного молебна в защиту строительства Соборной мечети в Екатеринбурге Нурзиду Бенсгиер воздержаться от организации несанкционированных массовых мероприятий, в противном случае ее будет ждать наказание. Об этом она сообщила «URA.RU».
«Прокуратура высказала мне предостережение от подобного», — сообщила Нурзида Бенсгиер. В надзорном органе Свердловской области отказались комментировать эту информацию.
26 июля во временной мечети «Нур Усман» около цирка мусульмане провели молебен в защиту строительства в городе Соборной мечети. На мероприятие собрались более 200 человек, не все поместились в мечети, поэтому некоторые молились на улице. В свердловском министерстве общественной безопасности признали запланированный сбор мусульман незаконным.
Полиция готова была применить силу для разгона собравшихся. Координатор мероприятия Нурзида Бенсгиер тогда же подтвердила «URA.RU», что не согласовывала мероприятие с министерством общественной безопасности.