04 августа 2019
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Власти Перми добиваются, чтобы из школы губернатора Решетникова выгнали бомжей

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории элитной гимназии поселились бомжиФото: Илья Московец © URA.RU

Приводить в порядок территорию элитной гимназии №17, где учился губернатор Прикамья Максим Решетников, а сейчас обосновались бомжи, поручено руководству школы. Об этом «URA.RU» заявили в пресс-службе мэрии Перми.

«Городской департамент образования дал указание руководству гимназии привести территорию в порядок. Запланировано кронирование деревьев, очистка участка от мусора и усиление контроля за территорией с привлечением в случае необходимости группы быстрого реагирования», — отметили в пресс-службе.

Получить комментарий руководства школы не удалось. Директор гимназии №17 Элеонора Падей не ответила на звонок корреспондента «URA.RU».

Ранее жители домов, расположенных рядом с учебным заведением, опубликовали в соцсетях фото, указав, что на территории гимназии обосновались бомжи. По словам жильцов, граждане без определенного места жительства захламили территорию, жгут костры и ведут асоциальный образ жизни.

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© Служба новостей «URA.RU»
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