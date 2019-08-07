Генерал, посадивший истребитель на шоссе, отметит день ВВС на Урале

Генерал-летчик устраивает праздник ВВС Фото: УГМК

День ВВС на Урале 11 августа отметит бывший командующий 2-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа генерал-лейтенант авиации Виктор Севостьянов. Выйдя на пенсию он возглавил Музей военной техники в Верхней Пышме.

На празднике будет представлен самый крупный экспонат коллекции музея, летающая лаборатория Ту-16ЛЛ, использовавшаяся до недавних пор в исследовательском институте им. М. М. Громова для испытания новой техники, а также военные самолеты, выпущенные после 1930 года.

Виктор Севостьянов прославился тем, что в 2018 году в 59 лет на учениях под Волгоградом посадил тяжелый истребитель Су-30М2 на автодорогу шириной 18 метров. 16 мая 2019 года он был назначен директором музейного комплекса.