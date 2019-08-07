Гендиректор УГМК Козицын лично вмешался в конфликт вокруг мечети в центре Екатеринбурга

Козицын обсудил с гостем переезд верующих в новую мечеть Фото: УГМК

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын на встрече с представителем правительства Дагестана в Свердловской области Гаджи Абдулкаримовым рассказал, какую помощь окажет прихожанам мечети «Нур Усман».

«УГМК исполняет все свои обязательства в рамках подписанного договора между Духовным управлением мусульман Свердловской области и АО „Ледовая арена“. Выделены средства для переезда временной мечети с улицы Декабристов и на организацию строительства мечети на новом месте. Мы и в дальнейшем поддержим мусульман Свердловской области в подборе достойного места для строительства Центральной мечети в городе Екатеринбурге», — заявил Андрей Козицын.

Гаджи Абдулкаримов посетовал на нерасторопность верующих, которым бывший глава области Эдуард Россель выделил землю под строительство мечети возле цирка еще в 2006 году. «Виноваты, в том числе, и мы, мусульмане, что не освоили в течение более десяти лет выделенный нам земельный участок для строительства Центральной Джума Мечети. Нужно мужественно перевернуть эту страницу, верить и ждать помощи от органов власти Свердловской области и города Екатеринбурга, иметь терпение и молиться!» — сказал Гаджи Абдулкаримов.

Как ранее писало «URA.RU», верующие должны переехать из мечети «Нур Усман» до 15 сентября. На этом месте будет построен «Ледовый дворец». Мусульмане переедут в здание мечети на улице Строителей на Сортировке, которая сейчас строится.

Переезд вызвал недовольство в сообществе уральских мусульман: 26 июля в Екатеринбурге прошел пятничный молебен, который был посвящен строительству в городе Соборной мечети. Участники мероприятия требовали, чтобы она была построена в центре города на ранее согласованном месте. Свердловским властям удалось купировать конфликт, вице-губернатор Сергей Бидонько призвал шесть духовных управлений уральских мусульман согласовать свои позиции и вернуться к дискуссии в октябре.