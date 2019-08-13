В ямальскую больницу взяли скандально известных врачей Урала

Сейчас бывшие главврачи районных больниц ХМАО и Свердловской области работают на Ямале Фото: depositphotos.com

В Тарко-Салинскую ЦРБ на работу приняли экс-главврачей районной больницы Ханты-Мансийска Евгения Евсеева и Тавдинской ЦРБ Дмитрия Гонцова. Обоих мужчин отправили в отставку с прежней работы из-за скандалов. Об этом «URA.RU» сообщили источники в ямальском медучреждении.

Евсеева отправили в отставку в ХМАО весной 2019 года. Причиной послужили множество нарушений, в том числе связанные с распределением бюджетных средств, которые вскрыла проверка департамента здравоохранения Югры. Отставкой Гонцова послужили сразу несколько инцидентов в 2016 году. Три года назад полицейские поймали мужчину пьяным за рулем. Также отставкой могло послужить видео, которое, как сообщала газета «Тавдинская неделя», появилось на личной странице сотрудника больницы в соцсети «ВКонтакте». На нем работники медучреждения обсуждали вопрос о необходимости «священного джихада» (вооруженная борьба за распространение ислама -прим.ред.).

«В мае 2019 года Евгений Евсеев был назначен замглавврача в Тарко-Салинской ЦРБ в ЯНАО. Он привез для трудоустройства в больницу и своего приятеля Дмитрия Гонцова», — сообщил источник агентства.

В пресс-службе Тарко-Салинской ЦРБ «URA.RU» подтвердили, что мужчины работают в больнице. Евсеев официально устроен на должность замглавврача по клинико-экспертной работе с 28 мая 2019 года. А Гонцов работает офтальмологом временно, пока основной специалист в отпуске. «В трудовых книжках этих специалистов отсутствуют записи относительно увольнения „по статье“. Оба вышеуказанных специалиста уволились с предыдущих мест работы по собственному желанию», — отметили в больнице.