Шипулин перед выборами в Госдуму соберет северян в одном городе

Олимпийский чемпион Шипулин объедет весь север Свердловской области Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Свердловские единороссы утвердили график предвыборных встреч и мероприятий в рамках кампании олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина на довыборах в Госдуму РФ по Серовскому округу.

Как сообщил «URA.RU» куратор кампании, заместитель Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» Максим Иванов, они будут проходить во всех частях округа в различных форматах. Завершится кампания масштабным форумом сторонников кандидата, который пройдет в одном из городов на севере области.

«Мы провели заседание партийной рабочей группы по организации кампании, на котором заслушали аналитическую информацию о подготовке к выборам. Наш кандидат ведет системную и целенаправленную работу. В рамках кампании будут проходить совместные выезды на места, встречи как с населением, так и с партийным активом», — пояснил Иванов.

Участники заседания также обсудили итоги последнего социологического опроса. Прозвучавшие цифры, по мнению куратора выборов, подтвердили верность выбранной партийцами предвыборной стратегии.