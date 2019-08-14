Инсайд: решение по делу главы пермского избиркома суд примет накануне выборов

Главу крайизбиркома Игоря Вагина могут лишить водительских прав на два года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

28 августа мировой судья продолжит рассмотрение дела в отношении главы Прикамского крайизбиркома Игоря Вагина, сказано в системе ГАС «Правосудие». Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, говорит, что это станет итоговым заседанием в административном деле, связанным с управлением автомобилем в состоянии опьянения.

«28 августа стороны защиты и обвинения представят то, что до этого еще не звучало и не было опубликовано», — пояснил «URA.RU» инсайдер. Он полагает, что в этот же день судья вынесет окончательное решение по делу. Источник агентства, близкий к правоохранительным органам, говорит, что в нем много нестыковок: «Остановил один сотрудник, уехал на помощь к другу, а протокол оформлял уже его подчиненный из другого экипажа, который не видел момента остановки и того, кто был за рулем».

Информационная атака на председателя избиркома интересна оппозиционным политикам и пермским сторонникам Навального как месть за неудачи на выборах и личные обиды, считает собеседник агентства. «Ту же трансляцию 59.ру (входит в холдинг Hearst Shkulev Digital) из зала суда вели однобоко параллельно с лидером штаба Сергеем Уховым», — заявил инсайдер.

Источник агентства, близкий к краевой администрации, полагает, что в этом деле может быть «московский след»: политический заказ для дестабилизации ситуации в регионе наравне с делами против «Единой России» и депутатов Заксобрания. «Сейчас в Прикамье выбирается 22 Думы в объединенных муниципалитетах, а объединение — один из важнейших проектов губернатора Пермского края Максима Решетникова», — поясняет инсайдер. При этом директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина считает, что все это не должно отразиться на выборах в муниципалитетах.